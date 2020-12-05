شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الأهلى بصافرة الحنفى قبل نهائي إفريقيا.. 26 مباراة.. 17 فوز.. 5 خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدير الحكم الدولي محمد الحنفى ، مباراة الأهلى و طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر تحكيميا ، والتي تقام في الثامنة من مساء اليوم السبت ، بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، فى لقاء يحسم البطل الذى سيرفع الكأس ، فى النسخة الحالية من البطولة المحلية .
وسبق لمحمد الحنفى أن أدار 26 مباراة للأهلي، حقق الفوز في 17 وتعادل في 5 وخسر فى 4 لقاءات ، أشهر خلالها الحكم الدولي محمد الحنفي البطاقة الصفراء 35 مرة واحتسب 8 ضربات جزاء، من بينها 3 مباريات في الموسم المنقضى وهى مواجهة الأهلى و أسوان وانتهت بفوز الأحمر 5/1 ، و الفوز على المصرى 3/0 ، و التعادل مع المقاصة 0/0 .
ويلعب النادي الأهلى مع الطلائع فى الثامنة مساء اليوم ، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى الكأس، حيث صعد الأحمر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين لهدف فى نصف النهائى فيما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور ذاته
فى سياق متصل ، حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى أقيمت مساء ، الأربعاء، فى نصف نهائى كأس مصر والتى خسرها الأبيض بهدف مقابل ثلاثة أهداف من أجل استكشاف فريق الطلائع قبل مواجهته اليوم السبت فى نهائى كأس مصر.
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