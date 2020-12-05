شكرا لقرائتكم مصدر: الأهلي يتمسك بأمل ضم سيرينو.. وهناك لاعب بديل حال فشل الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالنادى الأهلى كواليس الساعات الأخيرة فى الميركاتو الصيفي الجارى، والذى شهد ضم عدداً من اللاعبين أبرزهم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام والمغربي بدر بانون، بالإضافة لعودة الخماسي المعار أكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ريان ومحمد شريف.

وقال المصدر:"لازال هناك أمل في ضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي، وهناك محاولات مكثفة على مدار الساعات المتبقية قبل غلق باب القيد وهناك لاعب أجنبي بديل قد نفكر أيضاً في ضمه حال فشل ضم سيرينو، ولكن ملف الصفقات المحلية قد تم غلقة".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس، كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.