"دبلة الخطوبة" تجمع نجمة الإسكواش وبطل السلاح

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جدة - عمرو شويل إحتفلت نجمة الإسكواش نوران جوهر بخطوبتها على نجم منتخب السلاح زياد السيسى فى حفل إقتصر على حضور الأهل و الأصدقاء المقربين فقط فى ظل ظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد ، و تعد نوران جوهر من أبرز لاعبات الإسكواش اللاتى يطمعن فى الوصول إلى الأفضل من أجل العودة إلى التقدم فى التصنيف العالمى مجددا ، بينما يعد زياد السيسى من أبرز نجوم السلاح لما حققه من العديد من الميداليات الدولية.



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كانت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" قد كشفت فى وقت سابق عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر نوفمبر، واستعادت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف لأول مرة منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

فيما تراجعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس متخلية عن مركزها الرابع للفرنسية كاميل سيرم.

كما تقدمت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.