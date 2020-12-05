شكرا لقرائتكم فتحي: نجاح مصر في تنظيم بطولتي ناشي السلة يثبت أن مصر قادرة على تحدي جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ، أن تنظيم مصر لبطولتي أفريقيا ناشئين وناشئات بالإضافة إلى تصفيات أفريقيا للكبار،بمشاركة عدد من المنتخبات بداية من بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للمنتخبات رجال التي أقيمت علي صالة نادي الاتحاد السكندري ، وبطولتي الناشئين والناشئات المؤهلة لكأس العالم علي صالة إستاد القاهرة بمثابة إعلان أن مصر دائما قادرة علي التحدي في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم .

وقال فتحى " سعداء للغاية للإشادة من جانب مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة السلة للتنظيم المميز في هذا التوقيت الصعب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الصارمة لضمان نجاح خروج البطولتين بالشكل الامثل " .

واعرب " محمد فتحي " مدير البطولة ، عن سعادته لاقتراب تأهل منتخبنا الوطني الأول إلي بطولة أفريقيا بعد تصدر المجموعة ويتبقي الدور الثاني المقرر له شهر فبراير من العام القادم .

وعن فرص تأهل منتخبي الناشئين والناشئات ، اكد " فتحي" بأنه علي ثقة كبيرة في التأهل خاصة بعد المستوي المتميز لمنتخب الناشئين والفوز علي غينيا في مستهل مبارياته بالبطولة ، حيث من المقرر أن يتأهل إلي بطولة العالم منتخبين من الأربعة .

وأضاف عضو المجلس الي أن فرص منتخب الناشئات قائمة رغم الهزيمة في اللقاء الأول أمام منتخب مالي ، موجها الشكر الي مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدى ابو فريخة لتوفير كافة الامكانات لنجاح تنظيم البطولة، وخالد القوصي ، مدير البطولة.

وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال.