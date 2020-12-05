شكرا لقرائتكم الليلة.. الأهلى يتحدى طلائع الجيش بنهائى كأس مصر لتحقيق الثلاثية التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الاهلى مع نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

وانتهت مباراتى النسخة الأخيرة من الدوري بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه ضرورة حسم المباراة بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذى قدم مباريات قوية وأطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك ، ويعول المارد الأحمر على نجومه المتألقين أفشة وحمدى فتحى والسولية ومحمد الشناوى لتحقيق الثلاثية التاريخية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكون من :"محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن".

في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لاعبيه بمواصلة قطار المفاجأت وتخليد أسماؤهم بحروف من ذهب في ذاكرة الطلائع للفوز بأول بطولة مشدداً على ضرورة الالتزام بالتأمين الدفاعى لمواجهة الهجمات الحمراء مع استغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء، ويعول العشرى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لحسم اللقب.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من :"محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".