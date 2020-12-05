"العشرى" تخصص خطف البطولات.. نهائي الكأس.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم، السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الاهلى مع نظيره الطلائع على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.



ويفتح ملعب برج العرب أبوابه، لاستقبال مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي تنطلق في الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، بتعليق أيمن الكاشف، في مباراة يديرها تحكيمياً محمد الحنفي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



من جانبها، أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، حصول بطل كأس مصر على مليون و500 ألف جنيه من بين الأهلي والطلائع.



وتأهل الأهلي للمباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري بفوزه عليه 2-1، بينما تأهل الجيش عقب فوزه على الزمالك 3-1، بعد أن امتدت المباراة للوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.



ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة الغد لانتزاع اللقب.



والتقى الأهلي نظيره طلائع الجيش، من قبل، في 28 مباراة بالدوري وكأس مصر، ونجح أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الانتصار خلال 23 مناسبة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأحرز الأهلي 61 هدفا، بينما أحرز الطلائع 13 هدفا.



ولم يلتق الأهلي بطلائع الجيش إلا مرة واحدة في كأس مصر، وكانت في نسخة موسم 2006- 2007 حيث واجه الأهلي طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها محمد أبو تريكة "هدفين"، والأنجولي فلافيو، بينما أحرز هدف طلائع الجيش، مهاجمه سامح العيدروسي.



ويفتقد الاهلى لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم محمود متولى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجى للرحيل ، فيما يفتقد طلائع الجيش عددا كبيرا من العناصر التى تألقت فى الموسم الماضى وعلى رأسها كريم طارق وعمار حمدي وأحمد داوودا وعاصم صلاح و"بوشا" ومحمد أشرف "روقة" وكيفين موهيرى وحسام باولو بسبب انتهاء الإعارة أو الانتقال لأندية أخرى.



يسعى طارق العشرى للتتويج بالبطولة الرابعة في تاريخه ، حيث توج بثلاثة بطولات مع حرس الحدود وهى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.