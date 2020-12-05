بطولة فرنسا: مرسيليا إلى الوصافة مؤقتًا بفوز خامس تواليًا

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باريس: واصل مرسيليا نتائجه الرائعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم محققًا فوزه الخامس تواليًا بنتيجة 2-صفر على نيم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري ليرتقي الى الوصافة مؤقتًا.

وافتتح الارجنتيني داريو بينيديتو (57) التسجيل للفريق الجنوبي قبل أن يضاعف فالير جرمان النتيجة (84)، بعد طرد الباراغوياني أندريس كوباس من صفوف الخصم في الدقيقة 77 بعد إنذار ثانٍ.

ورفع مرسيليا رصيده الى 24 نقطة من 11 مباراة (يملك مباراتين مؤجلتين) بفارق نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر الذي لعب 12 مواجهة ويحل على مونبلييه السبت.

ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش مواجهة اليوم بعد أن أنهى الثلاثاء سلسلة من 13 خسارة تواليًا في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي سلبي) بفوز على أولمبياكوس اليوناني 2-1، ليحافظ على آماله الضئيلة في تحقيق المركز الثالث والتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عندما يحل على مانشستر سيتي الانكليزي الاربعاء في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.