- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الذهبية لكأس مصر.. الأهلى الزعيم والزمالك الوصيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأس مصر فى أهميتها هى البطولة الثانية فى مصر، بعد الدورى الممتاز، ولكنها من حيث التاريخ البطولة الأعرق والأقدم فى أرض الكنانة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائي كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.
وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 36 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان أيضًا الزمالك.
وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه ضرورة حسم المباراة بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذى قدم مباريات قوية وأطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك ، ويعول المارد الأحمر على نجومه المتألقين أفشة وحمدى فتحى والسولية ومحمد الشناوى لتحقيق الثلاثية التاريخية.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكونا من: "محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى قفشة وحسين الشحات وصلاح محسن".
ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكونا من: "محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".
انفو
كانت هذه تفاصيل خبر القائمة الذهبية لكأس مصر.. الأهلى الزعيم والزمالك الوصيف.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.