شكرا لقرائتكم خبر عن 18 معلومة عن مواجهة الأهلى والطلائع فى نهائى كأس مصر قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثامنة مساء اليوم، السبت، المباراة الختامية للموسم الكروى 2019 – 2020 بين الأهلى وطلائع الجيش على ملعب برج العرب تحت إدارة الحكم محمد الحنفى، الأهلى المتوج بلقب النسخة رقم 61 للدورى والـ 56 لدورى أبطال أفريقيا يأمل فى استعادة اللقب الغائب منذ 2017 والجمع بين الثلاثية تحت قيادة مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى سبق له حصد ثلاث بطولات محلية هذا الموسم مع فريقه السابق ماميلودى صن داونز من بينها لقب الكأس على حساب بلومفونتين سيلتيك فى الثانى عشر من سبتمبر الماضي.



على الجانب الآخر، يطمح طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش فى قيادة الفريق للفوز بأول لقب فى تاريخه بعد أن سبق له إحرازه مرتين مع شقيقه الأكبر حرس الحدود أخرهم على حساب الأهلي ذاته فى نهائى نسخة 2009 – 2010.

ونستعرض مشوار الفريقين منذ بداية البطولة وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما فى المسابقة ولمحة تاريخية عن نهائى البطولة الأعرق فى النقاط التالية:



1- استحق الأهلى الوصول للمباراة النهائية للمرة الـ 52 فى تاريخه بعدما تخطى بنى سويف بثلاثية لهدف فى الدور الأول ثم الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى بهدفين لهدف فى باقى الأدوار.



2- في طريقة للنهائي لأول مرة خاض الطلائع مسيرة استثنائية عندما تجاوز دكرنس في الدوري الأول بهدف بعدها تفوق على مصر للمقاصة بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأتين من العيار الثقيل وأطاح بطرفي نهائي النسخة الماضية بيراميدز بفارق ركلات الترجيح والزمالك (3 – 1) في ربع ونصف النهائي.



3- سجل الأهلي 9 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية لكأس مصر مقابل 4 أهداف في شباكه، والأهداف جاءت عبر المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ووليد سليمان (هدفين) وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشه" وحمدي فتحي هدف وحيد.



4- أحرز لاعبو الطلائع خمسة أهداف خلال مسيرتهم في كأس مصر هذا الموسم عبر الرباعي أحمد سمير (هدفين) وحسام سلامة "باولو" والرواندي كيفين موهيري وعمرو مرعي ’ ولم تستقبل شباك الحارس محمد بسام سوى هدف وحيد طوال 420 دقيقة عن طريق نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".



5- لقاء وحيد جمع الطرفين فى كأس مصر وشهد تفوق الأهلي (3 – 1) في ربع نهائي نسخة 2006 – 2007 والأهداف جاءت عن طريق محمد أبو تريكة (هدفين) والأنجولي أمادو فلافيو للأهلي بعدما تقدم سامح العيدروس للطلائع.



6- انطلقت مسابقة كأس مصر مع تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921 ونجح الزمالك في إحراز أول لقب بعد فوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) في 21 أبريل 1922.



7- 12 فريقاً سبق لها إحراز اللقب يتزعمها الأهلي برصيد 36 مرة ثم الزمالك 27 والاتحاد والترسانة (6 مرات) والمقاولون العرب (3 مرات) والأولمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وانبي (مرتين) والترام والقناة والمصري (مرة واحدة).



8- أكبر فوز في المباراة النهائية طوال تاريخ البطولة كان بستة أهداف نظيفة وحققه الزمالك أمام الأهلي عام 1944 والأهلي أمام الترسانة عام 1950.



9- حرم حسن الفار لاعب الزمالك فريقه من إحراز لقب نسخة 1938 بعد إحرازه هدف التعادل للأهلي بطريق الخطأ وبعد أن لجاء الطرفان للقاء إعادة في نفس العام سجل شقيقه حسين الفار هدف عكسي آخر منح الزمالك اللقب في واقعة طريفة ونادرة.



10- في نهائي نسخة 1953 فاز الأهلي باللقب بعد تفوقه على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل منها النجم الكبير صالح سليم الهدفين الثاني والثالث وأضاف شقيقه عبد الوهاب سليم الهدف الرابع.



11- أحمد شوبير حارس مصر والأهلي في الثمانينات والتسعينات كان من النجوم القلائل الذين لم يخسروا أي مباراة في البطولة طوال مسيرتهم فى الملاعب منذ قيادته لفريق الشباب أمام الزمالك في ربع نهائي نسخة 1985 وحتى تسلمه كأس البطولة كقائد للفريق بعد الفوز على المنصورة بثلاثة هداف مقابل هدف في نهائي نسخة 1996.



12- 6 مرات تم حسم اللقب بعد لقاء إعادة للأهلي على حساب السكة الحديد والاتحاد السكندري عامي 24 و25 و"زعيم الثغر" أمام الأهلي عام 26 والترسانة في مواجهة الاتحاد عام 29 والزمالك والترام على حساب الأهلي والبوليس عامي 38 و39.



13- تم حسم اللقب بفارق ركلات الترجيح 5 مرات الأولى للأهلي على حساب المقاولون في نهائي نسخة 1981 والثانية للأهلي أيضاً على حساب الإسماعيلي عام 2003 أما الثالثة والرابعة فكانتا لحرس الحدود أمام انبي والأهلي عامي 2009 و2010 والخامسة للزمالك في مواجهة سموحة في نهائي 2018.



أبرز أرقام النسخة رقم 88 لكأس مصر



14- بدأت الأدوار الرئيسية في 2 ديسمبر 2019



15- عدد المباريات: 30



16- مرات الفوز: 22 فى الوقت الأصلي + 3 في الوقت الإضافي + 5 بركلات الترجيح



17- عدد الأهداف: 73 (37 في الدور الأول + 20 في ثمن النهائي + 9 في ربع النهائي + 7 في نصف النهائي)



18- أكبر فوز: بيراميدز على النجوم في الدور الأول بنتيجة (6 – 1).