موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة بين الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى بطولة كأس مصر. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين تكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش تذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية ويسعى الأهلى للفوز بالكأس وتحقيق الثلاثية هــذا المــوســم بعد التتويج بــدرع الـــــدورى المــمــتــاز وكـــذلـــك بطولة دورى أبــطــال أفريقيا، بينما يبحث طلائع الجيش عن حصد أول ألقابه. الـــــدورى المــمــتــاز وكـــذلـــك بطولة دورى أبــطــال أفريقيا، بينما يبحث طلائع الجيش عن حصد أول ألقابه. ويسعى طــارق العشرى مــدرب طلائع الجيش لتكرار سيناريو ٢٠١٠ حين قاد حرس الحــدود للتتويج بلقب الكأس على حساب الأهلى، خاصة أن الطلائع أطاح بالزمالك حامل اللقب ووصيفه بيراميدز.

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