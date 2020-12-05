كيف تقود زوجة موسيماني مفاوضات الأهلي لإنهاء صفقة سيرينو لاعب صن داونز؟

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، النقاب حول مفاوضات ناديه والأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال موسيماني في تصريحات لاتحاد صحافيي كرة القدم في جنوب أفريقيا، "بالفعل هناك مفاوضات من الأهلي لضم جاستون سيرينو، اللاعب يرغب في الرحيل والانضمام إلينا في القلعة الحمراء".



وتابع:"أفصح لأول مرة عن اهتمامنا باللاعب وضمه للأهلي، وبالفعل نحن طلبنا اللاعب، ومفاوضات الأهلي مع سيرينو ليست جديدة، وكانت منذ أن كنت مديرًا فنيًا لصن داونز والجميع يعلم ذلك".

وأضاف المدير الفني للأهلي، تتحدثون دائما عن أنني طلبت من سيرينو في وقت سابق البقاء وألا يرحل ويساعدنا في الفوز بلقب دوري الأبطال الثاني، وهذا صحيح لأنه أحد اللاعبين المهمين داخل الفريق".

ذكرت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن مويرا موسيماني زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، هي من تقود مفاوضات الأهلي مع إدارة صن داونز لإتمام صفقة جاستون سيرينو للقلعة الحمراء.



وذكر موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي، أن مويرا موسيماني زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعمل على إنهاء الصفقة للقلعة الحمراء.



وأبرز الموقع الجنوب إفريقي مدى أهمية دور مويرا في إتمام انتقال زوجها موسيماني إلى الأهلي في مفاوضات لم تستغرق سوى 48 ساعة فقط.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، كشف النقاب حول مفاوضات ناديه والأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وقال "موسيماني" في تصريحات لاتحاد صحافيي كرة القدم في جنوب إفريقيا، "بالفعل هناك مفاوضات من الأهلي لضم جاستون سيرينو، اللاعب يرغب في الرحيل والانضمام إلينا في القلعة الحمراء".

وتابع: "أفصح لأول مرة عن اهتمامنا باللاعب وضمه للأهلي، وبالفعل نحن طلبنا اللاعب، ومفاوضات الأهلي مع سيرينو ليست جديدة، وكانت منذ أن كنت مديرًا فنيًا لصن داونز والجميع يعلم ذلك".



وأضاف المدير الفني للأهلي، تتحدثون دائمًا عن أنني طلبت من سيرينو في وقت سابق البقاء وألا يرحل ويساعدنا في الفوز بلقب دوري الأبطال الثاني، وهذا صحيح لأنه أحد اللاعبين المهمين داخل الفريق".