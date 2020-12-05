بينهم "ثنائي بيراميدز".. 3 صفقات على رادار الزمالك خلال ساعات.. وإصابة مذيعة قناة الأبيض بكورونا

أعلن طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إصابة الاعلامية ‏بقناة الزمالك فرح علي بفيروس كورونا.‏

وتمنى "يحيى" عبر برنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك، ‏سرعة الشفاء للمذيعة الشابة وعودتها سريعًا لتقديم برنامج "أخبارنا".‏



بينهم ثنائي بيراميدز.. 3 صفقات على رادار الزمالك خلال ساعات

تسعى اللجنة الفنية لنادي الزمالك لحسم ثلاثة صفقات جديدة، قبل غلق باب القيد المقرر له بعد غد الأحد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أنه سوف يتم حسم ثلاث صفقات خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لمدافع ولاعب وسط ومهاجم.

وأوضح المصدر، أن اللجنة الفنية تفاوض ثلاثة مدافعين في الوقت الحالي، وهم ثلاثي بيراميدز، عبدالله البكري الموقّع بالفعل، وأحمد أيمن منصور أو عودة علي جبر مرة أخرى، من أجل ضم أحدهم وتدعيم خط الدفاع. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأضاف المصدر، أن النادي أنهى الاتفاق مع إسلام صالح لاعب وسط فريق نادي مصر، ليصبح بديلا لمحمد حسن الذي رحل عن النادي وانضم لفريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وشدد، أن الزمالك يفاوض اثنين لاعبين في مركز المهاجم لضم أحدهما، وهما مروان حمدي لاعب فريق وادي دجلة ويوسف حسن مهاجم المقاولون العرب.



وتنتظر إدارة الأبيض، الحصول على مليون و250 ألف دولار، أي ما يقارب 20 مليون جنيه، نظير الحصول على المركز الثاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم في ستاد القاهرة، بالسابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تستغل إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، وبالتنسيق مع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، تلك الأموال لتجديد عقود بعض اللاعبين وصرف مستحقات الآخرين.



وقررت لجنة الكرة، تعديل عقود الخماسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو ومحمد أبو جبل ومصطفى محمد، من أجل ترضيتهم خلال الفترة المقبلة، لزيادة تركيزهم في الملعب فقط.