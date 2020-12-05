شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صفوت الفرعون المتوج على عرش التنس المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد صفوت نجم التنس المصرى، أحد العلامات المميزة فى كرة المضرب بعد الإنجازات الأخيرة التى حققها فى اللعبة، ليعيد تصحيح مسار اللعبة فى أرض الفراعنة، ويصبح مصدر إلهام ومثل أعلى للناشئين على تخطى الصعاب، ومثلما كان النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، علامة مميزة وأولى فى كرة القدم خلال مشواره الاحترافى، تسلم محمد صفوت الراية من فرارى الفراعنة ليسطر مجده الشخصى فى لعبة الملوك.

ولد محمد صفوت فى 19 سبتمبر عام 1990 في المنصورة، واحترف لعبة التنس فى سن صغير، حيث تسببت إصابته فى اليد بسبب لعبه لكرة القدم فى مركز حراسة المرمى، فى تحويل مساره إلى كرة التنس، "وخيراً فعل"، ليتألق مع كرة المضرب ويصبح ملهماً لأجيال من الناشئين.

مؤخراَ ، تأهل محمد صفوت إلى الدور ربع النهائى في بطولة تشالنجر للتنس بعد الفوز على البرازيلي توماس بيلوتشي في الدور الثاني، ، وانتهت المباراة بين صفوت المصنف 157 أمام البرازيلي توماس المصنف 282 بنتيجة 2-1 واستهل صفوت مسيرته في الدور الرئيسى بالفوز على التشيلي مارسيلو توماس بنتيجة 2-1.

وتوج صفوت في أغسطس الماضي ببطولة لاونسيستون الأسترالية، إحدى بطولات التحدي تشالنجر لمحترفي لعبة التنس.ويذكر ان صفوت هو أول لاعب مصري يتأهل للمشاركة في الأولمبياد في منافسات التنس ا بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضى لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.