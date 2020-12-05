هل يفتح صالح جمعة صفحة جديدة مع الساحرة المستديرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى السابق فتح صفحة جديدة مع الساحرة المستديرة عقب رحيله عن القلعة الحمراء، وشارك صالح جمعة فى 155 مباراة طوال مسيرته مع الكرة سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 26 هدفاً لزملائه فى كل الأندية التى لعب لها، وهى محصلة ضعيفة مقارنة بالموهبة التى يمتلكها النجم الملقب بـ"المعلم".

وأسدل صالح جمعة، الستار على رحلته مع النادى الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى فى 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلى التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى، ورغم أن صالح جمعة قضى خمس سنوات فى الأهلى وهى مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليلا للغاية ولم يترك "بصمات".

وخرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالها فى 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر، شارك صالح جمعة مع الأهلى طوال المدة الماضية فى 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.

وأعلن عبد الرحمن مجدى، وكيل أعمال النجم صالح جمعة تعافى جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، بعد سلبية نتيجة المسحة الأخيرة، حيث كتب مجدى، عبر حسابه على تويتر: "سلبية نتيجة مسحة صالح جمعة اليوم".