شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي لجماهير الزمالك: «ارفعوا رؤسكم فوق انتوا زملكاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق يحيي، جماهير نادي الزمالك، برفع رؤسهم والافتخار ‏بناديهم العريق وبما قدمه من بطولات وألقاب سواء في العام الجاري أو ‏على مدار تاريخه بشكل عام.‏ وقال يحي خلال برنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:«ارفعوا راسكم ‏فوق انتم زملكاوية.. وافتخروا بفريقكم واللي حققه».‏ الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي لجماهير الزمالك: «ارفعوا رؤسكم فوق انتوا زملكاوية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.