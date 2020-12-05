شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: تعرضت للاضطهاد لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم تستشيره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد المغربي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:«لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي».
وواصل:«تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيىء للغاية».
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