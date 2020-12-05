شكرا لقرائتكم عودة تدريبات الزمالك اليوم وانتظام أمير عادل وحميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تدريباته اليوم، السبت، من أجل الاستعداد لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب توديع كأس مصر بالهزيمة من طلائع الجيش، في دور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سيحرص باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل الحديث حول متطلبات المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق للتحضير لمنافسات النسخة الجديدة من الدوري وتقديم بداية قوية تعيد للجماهير ثقتها في الفريق بعد الخسارة الأفريقية والمحلية بالخروج من الكأس.

فيما سيخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني لمسحة كورونا على هامش استئناف التدريبات من أجل الاطمئنان على حالة الجميع داخل الفريق قبل استكمال الاستعدادات لمنافسات الفترة المقبلة وسيظهر في مران اليوم، أمير عادل الوافد الجديد لقلعة ميت عقبة بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب فترة من احتراف اللاعب بالدوريات الأوروبية قبل أن يقوم الزمالك بصمه لتعزيز قوة الخط الأمامي للفريق.

كما ينتظم المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق المقرر لها عصر غدٍ، السبت، علي ملعب النادى، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين، ويأتى انتظام أحداد في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي، من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطى هذة الفترة، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد محمد عزيز، وكيل حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية والمغرب وقطر، وبالتحديد من شباب المحمدية المغربى، وأم صلال القطرى، ولكن كل المفاوضات فشلت بسبب عدم وصول رد من إدارة الزمالك على العروض.

وأضاف عزيز أن أم صلال قدم للاعب عرضا 400 ألف دولار مقابل الإعارة، و700 ألف دولار عل البيع النهائي، ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا فى هذه العروض، وما طلت لذلك فشلت كل المفاوضات وأشار إلى أنه تم التواصل مع إدارة الزمالك، 5 مرات لحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الإدارة لم تحسم موقفها بشأن استعادة اللاعب أو رحيله عن النادى، وأكد أن أحداد يحب الزمالك ولديه عقد مازال مستمرا، وليس لديه أى أزمة فى اللعب للزمالك.