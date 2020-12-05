شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً اليوم استعداداً للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض عصر اليوم السبت فريق الاسماعيلى مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الاولى لمسابقة الدوري العام فضلا عن استكمال مباريات كأس العرب للأندية الأبطال من أجل الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية ورفع معدل اللياقة البدنية والفنية.وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .