بايرن ميونخ يتلقى نبأ رائع عن كيميتش وديفيز

مازال بإمكان جوشوا كيميتش مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يشارك مع الفريق في العام الحالي، بعد إجرائه جراحة في الركبة، بينما يمكن أن يشارك ألفونسو ديفيز، مع الفريق في مباراته أمام لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال هانز فليك المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة لايبزج غدًا السبت :”إذا كان الأمر بيده (كيميتش) سيلعب دقيقة فقط غدًا”.

وأضاف فليك :”ومع ذلك، لا نريد أن نتسرع. الطريقة التي يتدرب بها يوميا، من الرائع رؤيتها”.

وبعد أقل من شهر من خضوعه للجراحة، يشارك كيميتش 25/ عامًا/ في تدريبات الفريق بشكل كامل مرة أخرى. وتعرض كيميتش للإصابة في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وبات ديفيز أيضًا بصدد العودة للفريق، الذي تعرض لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على آينتراخت فرانكفورت بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويتدرب حاليًا ديفيز مع الفريق ورغم أنه مازال غير جاهز لمباراة لايبزج، من الممكن أن ينضم لقائمة الفريق في مباراته أمام لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك :”سننتظر ونرى كيف سيتأثر. يمكن أن نضعه في مخططنا يوم الأربعاء، ربما بجهد قليل”.

وأمام لايبزج، سيستعيد فليك خدمات كل من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، والحارس مانويل نوير.

وحصل اللاعبون الثلاثة على راحة ولم يشاركوا في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.