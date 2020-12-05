بيرهوف: غرفة خلع ملابس منتخب المانيا تقف جوار يواخيم لوف

قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة إن لاعبي المنتخب الألماني يدعمون المدرب يواخيم لوف، وإن عام 2020 لم يكن سيئًا كما ظهر رغم الخسارة بسداسية نظيفة أمام المنتخب الإسباني الشهر الماضي.

وبعد إجتماع لمجلس إدارة الاتحاد وبعد أيام من إعلان الاتحاد الألماني بقاء لوف في منصبه استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم أوروبا في يونيو 2021، قال بيرهوف :”الأتجاه السائد والعلامات تشير إلى أنهم يدعمون المدرب بكل وضوح”.

وقال في مؤتمر صحفي :” هل هي فوضى؟ أنا أنكر ذلك تمامًا. هؤلاء رجال عظماء”.

وأوضح أن عام 2020 كان عجيبًا بسبب وباء فيروس كورونا وتعطل جدول المباريات. تأهلت ألمانيا لنهائيات بطولة أمم أوروبا، وستكون ضمن التصنيف الأول عندما تقام قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، كما أن المنتخب الألماني تفادى الهبوط في دوري أمم أوروبا.

وقال بيرهوف :”النتيجة التي حققها المدرب تحت هذه الظروف رائعة”.

وعلق بيرهوف على الخسارة بسداسية نظيفة أمام المنتخب الإسباني في آخر مبارياتهم بدوري أمم أوروبا، وقال :” لم تكن النتيجة فقط هي المحزنة، لسنا بحاجة للخجل منها. نحن غير راضين تمامًا ومحبطون منها”، مضيفًا أن الفريق بكل تأكيد لم يضغط بالطريقة التي أردناها”.

ولكنه قال :”كل ألمانيا حزينة.بكل وضوح إن تقييم تطورنا وجهازنا الفني لا يمكن أن يعتمد على مباراة واحدة”.

ويستمر عقد لوف مع المنتخب الألماني حتى كأس العالم 2022 بقطر ولكن سيتم تقييم منصبه بعد بطولة أمم أوروبا

وأضاف :”لا يوجد شخص يضمن وظيفته، ولكنني أثق فيه”.

وقال أيضًا إنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يشعر بالقلق بشأن تطور كرة القدم للشباب.

وقال مدير الاتحاد الألماني الذي لعب من قبل للمنتخب الألماني وسجل هدف الفوز ببطولة أمم أوروبا (يورو 1996)، إن الأموال التي تصرف على كرة القدم للشباب كانت أحد الأسباب التي جعلت من غير العدل انتقاد كمية كرة القدم الدولية التي لعبت خلال الوباء.

وكانت مباريات المنتخب الألماني مُهمة للغاية للمساعدة في تمويل اللعبة الشعبية.

وأضاف بيرهوف :”لهذا السبب أنا لا أفهم الانتقادات التي توجه للمباريات الدولية بينما تقام مباريات دولي أبطال أوروبا ويستمر دفع رواتب عالية للاعبين”.