شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أنا اللي اخترت باتشيكو وهنتقده ومش هسكت علي الغلط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏أوضح فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مسألة انتقاده لجايمي باتشيكو، ‏المدير الفني للزمالك عقب مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس ‏مصر.‏

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:«انتقادي لباتشيكو ليس بشكل عام فهو مدرب كبير ولكن انتقدت بعض تغييراته في المباراة، وهذا أمر طبيعي».‏

وأوضح:«البعض هاجمني بسبب انتقادي لباتشيكو بداعي أنني كنت ‏ضمن اللجنة المشكلة لاختياره، ولكن ليس معنى ذلك أن أصمت عن ‏شيىء خاطىء، تهمني مصلحة الزمالك قبل أي شىء اّخر».‏