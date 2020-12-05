شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أنا اللي اخترت باتشيكو وهنتقده ومش هسكت علي الغلط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مسألة انتقاده لجايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك عقب مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر.
وقال جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:«انتقادي لباتشيكو ليس بشكل عام فهو مدرب كبير ولكن انتقدت بعض تغييراته في المباراة، وهذا أمر طبيعي».
وأوضح:«البعض هاجمني بسبب انتقادي لباتشيكو بداعي أنني كنت ضمن اللجنة المشكلة لاختياره، ولكن ليس معنى ذلك أن أصمت عن شيىء خاطىء، تهمني مصلحة الزمالك قبل أي شىء اّخر».
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