أكد الناقد الرياضي أحمد درويش أن الأهلي هدفه الحصول على بطولة كأس مصر ليجمع بينها والدوري ولقب أفريقيا . وكشف درويش لعمرو أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية أن الأهلي لو حقق بطولة كأس مصر سيتخطى بايرن ميونيخ في عدد البطولات . ليرد أديب ساخراً : هيستفيد ايه ، ما نسيب الطلائع يفرح .

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد درويش: الأهلي لو كسب الكأس هيفرق عن بايرن ميونيخ في تصدر أكتر نادي واخد بطولات.. وعمرو أديب ساخراً : هتستفيد إيه يعني ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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