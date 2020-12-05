شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج السيئة تطيح بالفرنسي باتريك فييرا من فريق نيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغنى نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، عن خدمات مدربه باتريك فييرا بسبب سوء النتائج. وخسر نيس في ملعبه (3-2) أمام باير ليفركوزن الألماني في الدوري الأوروبي، الليلة الماضية، ليحتل المركز الثالث بين فرق المجموعة الثالثة، بثلاث نقاط من 5 مباريات، وتتبخر آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب.
كما خسر الفريق أخر خمس مباريات رسمية خاضها، وحاليا يحتل المركز 11 بين فرق الدوري الفرنسي العشرين. وقال النادي في بيان: «انفصل نيس وبصورة فورية عن مدربه باتريك فييرا، الذي تولى تدريبه في صيف 2018».
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