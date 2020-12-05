جاك جريليش ينافس كبار «البريميرليج» على جائزة الأفضل لشهر نوفمبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل بالمسابقة عن شهر نوفمبر المنصرم. ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليج، فإن المرشحين للجائزة هم: بنجامين بن تشيلويل (تشيلسي)- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)- جاك جريليش (أستون فيلا)- بيير هويبيرج (توتنهام)- أنجيلو أوجبونا (وست هام يونايتد)- جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون). الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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