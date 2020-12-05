شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يضرب نيم أولمبيك بهدفين في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز مارسيليا، على مضيفه نيم أولمبيك بهدفين نظيفين في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل هدفي مارسيليا، داريو بينيديتو، وفالير جيرمان في الدقيقتين (57، 84).

وشهدت المباراة طرد أندريس كوباس لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة (78). ورفع مارسيليا، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند 11 نقطة في المركز الـ16.