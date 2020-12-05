شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان «القناض الأفضل» في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، هدف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، في مرمى فيرينتسفاروشي المجري، الأفضل في الجولة الخامسة لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.
وسجل جريزمان هدفًا بعقب القدم، خلال انتصار البلوجرانا خارج أرضه (3-0)، وهو الثاني له بدوري الأبطال هذا الموسم. وضمن برشلونة صعوده لثمن نهائي دوري الأبطال، حيث يتصدر مجموعته حاليا بالعلامة الكاملة، محققا 5 انتصارات متتالية.
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