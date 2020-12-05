شكرا لقرائتكم سيف الدين الجزيري يعلق على انتصار المقاولون العرب التاريخي في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب سعادته بتحقيق الفوز العريض بإياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تحقيق فوز كبير على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، بتسعةأهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل أهداف المقاولون كل من، أحمد داودا الوافد الجديد إلى الفريق، هدفين، والتونسى سيف الدين الجزيرى، هدفين، فاروقا نور الدين، محمد عصام، فادى نجاح، أحمد الشيمى، كريم مصطفى.

أضاف سيف الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية: "نتمنى في تحقيق أمر إيجابي في الكونفدرالية الافريقية بعد عودة النادي للمنافسات القارية عقب مرور 15 سنة".

وأوضح اللاعب التونسي الشهير: "نتمنى إضافة أمور جيدة أخرى للكرة المصرية كلاعبين توانسة في الدوري الممتاز".

تابع سيف الدين الجزيري: "فرجاني ساسي مرتاح بنادي الزمالك ولا اعرف تفاصيل تواجده بالقلعة البيضاء".

وواصل سيف الدين الجزيري: "حمدي النقاز ليس نادما على الرحيل من الزمالك لأنه وببساطة في فريق كبير بحجم الترجي التونسي".

واختتم تصريحاته معلقا على نهائي دوري ابطال افريقيا: "لما عمرو السولية أحرز هدف الأهلي فرحت لكنني فرحت كثيرا بهدف شيكابالا لأنه جميل جداً".