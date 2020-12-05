شكرا لقرائتكم رضا عبد العال للزمالك: خدوا احمد الشيخ علشان يكون جمال عبد الحميد الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا أحد أندية الدرجة الأولى أن الزمالك مقدم على فترة صعبة للغاية بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "ها نشوف أسوء أيام حياتنا في الزمالك بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أوضح رضا عبد العال: "جمهور الزمالك أكتر ناس هتموت على النادي ولو عايزين الناس تلتف حوله يتعاقدوا مع أحمد الشيخ".

وواصل رضا عبد العال حديثه مطالبا ادارة الزمالك: "خدوا احمد الشيخ علشان يكون جمال عبد الحميد الجديد ويكسر الدنيا ويرد على الأهلي".

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وافق على انضمام أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، بعد عرضه عليه من جانب الكرة بالنادى، وسيتم حسم الملف بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة حيث تدور مشاورات فى الوقت الحالى بين لجنة الكرة واللجنة المسؤولة عن إدارة النادى لحسم مصير الصفقة بعد موافقة المدير الفنى على ضم اللاعب.

وكشف المصدر ذاته إن اللاعب حتى الآن رغم اتفاقه مع مسئولى بيراميدز، على عقد جلسة لتحديد مدى إمكانية انضمامه إلى صفوف الأخير إلا إنه ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائى بشأن ضمه من عدمه، خاصة إنه تم إخطاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.