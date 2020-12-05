شكرا لقرائتكم عماد النحاس: مباراتنا المقبلة ضد الإفريقي صعبة في الدور المقبل بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه فريقه سيواجه فريق قوي هو النجم الساحلي التونسي الحاصل على لقب افريقيا للأندية الابطال والكونفدرالية سابقاً وستكون مباراة صعبة.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تحقيق فوز كبير على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، بتسعةأهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل أهداف المقاولون كل من، أحمد داودا الوافد الجديد إلى الفريق، هدفين، والتونسى سيف الدين الجزيرى، هدفين، فاروقا نور الدين، محمد عصام، فادى نجاح، أحمد الشيمى، كريم مصطفى.

أضاف عماد النحاس في تصريحات تلفزيونية: "لدينا مواجهة قوية أيضاً أمام الزمالك في افتتاحية الدوري المصري الممتاز ونسعى الى تجاوزها".

وقال النحاس: "أبارك لمجلس إدارة الأهلي والكابتن الخطيب والجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ على الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، مش مهم مين كان أحسن في نهائي إفريقيا.. الأهم ان الأهلي حقق البطولة التاسعة".

تابع عماد النحاس: "مباراة نهائي دوري الأبطال بين فريقين كبار لهم ثقل كبير في الكرة المصرية والافريقية، وكان نفسي الجمهور يكون حاضر في نهائي ابطال افريقيا".

وشدد عماد النحاس: "موسيماني كان تفكير خارج الصندوق من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وكنت متوقع نجاحه لأنه ملم بالكرة المصرية والإفريقية".

وواصل مدرب المقاولون العرب: "طلائع الجيش فريق محترم جداً وقدم مستوى متميز خلال الفترة الماضية ووصوله للنهائي عن جدارة واستحقاق".

وعن التشابه مع مدافع الأهلي المغربي قال النحاس: "أتمنى ان يكون بدر بانون أفضل مني في القلعة الحمراء".

واختتم عماد النحاس تصريحاته: "كان نفسي أحمد فتحي يحضر مباراة نهائي أبطال أفريقيا ويرفع الكأس لكن حظ الشناوي انه يرفع البطولة".