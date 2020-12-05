شكرا لقرائتكم هادي خشبة: الأهلي ممكن يخسر كأس مصر لو لعب باستهتار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، تحذيرًا شديدًا للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وقال هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية: "يجب على النادي الأهلي التركيز بشكل شديد قبل المباراة المرتقبة قبل اللقاء وعدم الاستهتار".

وتابع: " أحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام طلائع الجيش ويجب على اللاعبين أخذ المباراة على محمل الجد والتخلص من فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الوقت الجاري".

وأوضح: " أداء الأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا كان معقد بسبب التحفظ الدفاعي.

ووجه نجم النادي الأهلي السابق، انتقادًا كبيرًا لخط هجوم القلعة الحمراء بسبب مستواهم في الفترة الماضية، قائلا: "الأهلي لم يعوض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب".

وتابع: "الأهلي خسر وليد أزارو ولكن هو كان أيضًا يفتقد للفنش مع الأهلي رغم سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة".

وشدد: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم قوي من أجل قيادة خط هجومة ومروان محسن وبادجي غير قادران على خط هجوم النادي الأهلي".