شكرا لقرائتكم عبد العال: موسيماني وباتشيكو مدربين ما جوش وكنت متوسم في الجنوب أفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا أحد أندية الدرجة الأولى أن النادي الأهلي لم يكن يتخلى عن صالح جمعه في وجود مرتضى منصور رئيساً للزمالك.

أضاف رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عمره ما كان ها يتنازل عن صالح جمعه لو كان مرتضى منصور موجود".

أوضح رضا عبد العال: "عليه العوض في الزمالك بالدوري الممتاز، في لاعيبة في نيتها عايزة ما تكملشي في الزمالك".

وحذر رضا عبد العال من المشاكل التي يواجهها النادي حالياً: "الزمالك ممكن يهبط وعليه العوض، وعودة مرتضى منصور هي الحل الوحيد لإنقاذ الفريق".

أشار رضا عبد العال: "رحيل فرحاني ساسي وأشرف بن شرقي خراب على لنادي الزمالك وهما اللي عاملين شكل للفريق".

تابع رضا عبد العال: "باتشيكو لازم يمشي من الزمالك من بعد نهائي ابطال افريقيا بعد ما ضيع على النادي بطولتين في 4 أيام".

وواصل: "كاسونجو اتظلم في الزمالك في نهائي افريقيا باللعب في الجانب الشمال".

واختتم رضا عبد العال حديثه: موسيماني وباتشيكو مدربين ما جوش وكنت متوسم في الجنوب أفريقي".