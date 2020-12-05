تعرف على أول مباراة بين الأهلى والزمالك فى التاريخ

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وأضاف توفيق، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه إذا ذهبنا لموضوع الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي سنجد أمرا يستحق التوقف أمامه والتأمل، وهو أن كرة القدم في مصر أقدم من دول المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وتابع توفيق، أن حل المشكلة الخاصة بالتعصب تكون من خلال التعليم، ومعرفة الهدف من فكرة المنافسة، واللعب وتعلم مهارات المنافسة، لافتا إلى أن التطرف موجود في كرة القدم.
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