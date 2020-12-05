شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مباراة بين الأهلى والزمالك فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى محمد توفيق، إن أول مباراة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك كانت عام 1917، مضيفا: "لما بنيجي لفكرة الحمية في اللغة هي الانحياز للفريق بتاعك، وده من حقك طبعا الانحياز للفريق بتاعك"، مؤكدا أن التعصب في كرة القدم المصرية انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف توفيق، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه إذا ذهبنا لموضوع الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي سنجد أمرا يستحق التوقف أمامه والتأمل، وهو أن كرة القدم في مصر أقدم من دول المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتابع توفيق، أن حل المشكلة الخاصة بالتعصب تكون من خلال التعليم، ومعرفة الهدف من فكرة المنافسة، واللعب وتعلم مهارات المنافسة، لافتا إلى أن التطرف موجود في كرة القدم.