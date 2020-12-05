شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه السنغال فى البطولة الإفريقية لناشئى وناشئات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية لناشئات و ناشئين كرة السلة ، حيث تقام 3 مباريات ، و تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال ، وخسر منتخب الناشئات اولى المباريات أمام مالى ، بينما تغلب منتخب الناشئين على نظيره الغينى ، وحصل المنتخبان على راحة أمس الجمعة ، على أن يستأنفا المنافسات اليوم.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.