هانى سعيد: بيراميدز تأكد من حسن نية إبراهيم حسن.. ولن نتخلى عنه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أنه تبين حسن نية اللاعب إبراهيم حسن وأنه حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر، مضيفا إن النادي قرر الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب وتم رفعه من جانب الكاف للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مع تكليف محامي سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري.

وقال سعيد أن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أعد ملفا طبيا شاملا عن اللاعب والأدوية التي حصل عليها بغرض العلاج، وما يفيد أن المادة التي ظهرت بنتيجة التحليل هي مادة من الدواء العلاجي ولم يتعاطاها اللاعب كمنشطات، وذلك لتقديمه إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الجلسة، لدعم موقف اللاعب.

ويؤكد نادي بيراميدز ثقته الكبيرة في لاعبه إبراهيم حسن ومدى التزامه وأنه لم يلجأ يوما لأي منشطات أو عوامل مساعدة وكل ما حدث أنه حصل على أدوية علاجية دون مراجعة الطبيب وهو أمر يحدث في كافة ملاعب العالم، ويأمل النادي في أن تتعامل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بعين الرأفة مع اللاعب ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر في العقوبة، ورفعها في أقرب فرصة ممكنة.