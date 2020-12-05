محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020. مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الزمالك "الغاضبة" رسميًا.. كليوباترا يضم بونسو لاعب الترجي اتحاد الكرة يختار الحنفي حكماً لنهائي كأس مصر المقاولون يسحق بطل جيبوتي بـ 9 أهداف ويتأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية فيفا يعلن استبدال كأس العالم "الموسعة" للأندية بنسخة اعتيادية وإقامتها في اليابان حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك السبت لاعب الزمالك ينتقل للبنك الأهلي 13 أغسطس.. انطلاق الدوري الألماني موسم 2021 / 2022 الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. قرار جديد من "فيفا" بشأن مونديال الأندية.. ورسالة مرتضى لجماهير الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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