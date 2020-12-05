نهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي في ملعب محايد في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يتمسك بمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي على ملعب محايد.

وتوج نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في نهائي البطولة، بينما توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

وفي تصريحات لقناة النهار قال كتابي الحسين :"السائد دائماً هو أن تقام مباراة السوبر على ملعب بطل دوري الأبطال، لكن مؤخراً تقام البطولة على ملعب مُحايد وهو ما نطالب به".

وأضاف مسئول نهضة بركان :"نتواصل مع الاتحاد الإفريقي من أجل معرفة موعد مباراة السوبر، ونتمسك بطلبنا بإقامة المباراة على ملعب مُحايد، لكن في الوقت نفسه سنتلزم بقرارات كاف".

يُكر أن نهضة بركان خسر نهائي الكونفدرالية الموسم قبل الماضي بركلات الترجيح أمام الزمالك، بعد تبادل الفوز (1-0) لكل فريق في ذهاب وإياب النهائي، قبل أن يستعد في الموسم الحالي لمواجهة الأهلي.