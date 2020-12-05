بسبب كورونا.. غياب كوكا مستمر حتى بداية العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي أولمبياكوس اليوناني، بيانًا رسميًا يعلن فيه غياب الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفريق حتى بداية العام الجديد.

ووفقًا لما جاء في بيان النادي اليوناني، فإن أحمد حسن "كوكا" وزميله برونو فيليبي سيغيبان بسبب تعرضهما لبعض المضاعفات عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد بيان نادي أولمبياكوس، أن وضع الثنائي جيد جدًا لكن غيابهما لأسباب احترازية.

ومن المتوقع أن يعود "كوكا" في بداية العام المقبل بحسب ما جاء في بيان نادي أولمبياكوس.

وتعرض "كوكا" للإصابة بفيروس كورونا عقب مشاركته رفقة المنتخب المصري في مباراة توجو بتصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

وخاض "كوكا" عشر مباريات رفقة أولمبياكوس في الموسم الحالي سجل من خلالها خمسة أهداف إلى جانب صناعته هدفين حاسمين.