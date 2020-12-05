معتمد محسن يحلم بالعودة للملاعب عبر بوابة طلائع الجيش بعد إصابة موسمين

قال معتمد محسن، لاعب نادي طلائع الجيش سابقًا، إنه تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة أمام الاتحاد منذ موسمين ومن وقتها لم أشارك في الملاعبنهائيًا.
وأكد معتمد محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "من وقتها بطلت كورة ومش قادر ألعب كورة تانيطوال الفترة الماضية".
وتابع معتمد محسن: "بدأت دلوقتي أرجع وأتحرك وأمشي وقادر في الفترة المقبلة على العودة للملاعب".
وأتم: "طلبي وحلمي العودة من جديد للعب في الملاعب مرة أخرى وخاصة عبر بواية نادي طلائع الجيش".
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