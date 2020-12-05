أسطورة آرسنال: النني يمكنه لعب دوراً محوياً مع الفريق

أشاد البرازيلي جلبيرتو سيلفا نجم فريق آرسنال الانجليزي السابق، بالمستوي الذي يقدمه محمد النني نجم المنتخب الوطني ولاعب الجانرز خلال مباريات الموسم الجاري.
وقال سيلفا في تصريحات لموقع "فوتبول لندن" الانجليزي: " محمد النني لاعب يمتاز بثبات المستوي، انه يؤديدائماً بشكل جيد ويمكنه أن يلعب دوراً محورياً في تشكيلة آرسنال هذا الموسم".
وأضاف سيلفا: " مركز لاعب الوسط يحتاج للاستقرار وأعتقد ان النني هو اللاعب المناسب لذلك وبجواره توماس بارتياو جرانيت تشاكا".
وأكمل: " تشاكا كان اللاعب الأساسي في تشكيل آرسنال في السنوات الأخيرة، الا أن ثنائية النني وبارتي اظهرت تفوقاً كبيراً في مباراة مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع".
ويقدم النني مستوي مميز مع الريق اللندني خلال الموسم الجاري تحت قيادة الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني للفريق، بعد عودته من فترة الإعارة.
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