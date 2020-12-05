وجه هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادًا كبيرًا لخط هجوم القلعة الحمراء بسبب مستواهم في الفترة الماضية. وقال هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الأهلي لم يعوض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب". النهار: "الأهلي لم يعوض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب". وتابع: "الأهلي خسر وليد أزارو ولكن هو كان أيضًا يفتقد للفنش مع الأهلي رغم سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة". مع الأهلي رغم سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة". وشدد: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم قوي من أجل قيادة خط هجومة ومروان محسن وبادجي غير قادران على خط هجوم النادي الأهلي".



كانت هذه تفاصيل خبر هادي خشبة: الأهلي لم يضم مهاجم جيد منذ رحيل فلافيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.