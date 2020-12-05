2 مليون دولار تفصل فرجاني ساسي عن تجديد عقده مع الزمالك

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك وافق علي تجديد عقده مع الزمالك الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"

أنه من المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة في حضور وكيله مع مسؤولي الزمالك الاثنين المقبل من أجل توقيع العقود.

وتابع: "اشترط فرجاني الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار

فى الموسم من اجل تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل على أن يحصل على نصف راتب السنة المقبلة كاش، أي حصوله على مليون دولار".

وأوضح عمر ربيع ياسين أن الجلسة تكمن في حصول ساسي على مليون دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار مستحقات متأخرة له لدى النادي.