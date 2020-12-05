الونش يطلب الرحيل من الزمالك الي بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض وهو مارفضه مسئولي الزمالك نهائيًا.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن محمود الونش عقد جلسة معأيمن يونس من أجل إقناعه والضغط للرحيل إلى بيراميدز بسبب حصوله على مقابل مادي مجزي حال رحيله.
وتابع: "يأتي ذلك فى ظل رغبة مسؤولي بيراميدز في بناء فريق قوي بلاعبين أصحاب خبرة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد"
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