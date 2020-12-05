الجزيري افضل لاعب في مباراة المقاولون وارتا سولار بالكونفدرالية

حصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، جائزة أفضل لاعب خلال مباراة ذئاب الجبل وأرتا سولار الجيبوتي ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز المقاولون العرب على أرتا سولار بتسعة أهداف مقابل هدف، وكان قد تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف، بجيبوتي. سجل الجزيري هدفين خلال المباراة

وصنع آخر، ليتم أختياره اللاعب الأفضل في المباراة.

حقق المقاولون العرب النتيجة الأكبر له في البطولات الأفريقية، بعدما كسر رقمه الأفريقي السابق بالبطولات الأفريقية بفوزه على فريق هوريسد الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب، في بطولة كأس الكئوس "الكونفدرالية"، عام

١٩٨٨٤، وخسر مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

كما حقق النتيجة الأكبر للأندية المصرية في الكونفدرالية بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.

ويأتي خلفهم الزمالك الذي فاز على القطن التشادي بنتيجة سباعية نظيفة، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسخة عام 2018.

ويواجه المقاولون العرب النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية بعد فوزه على أرتا سولار.