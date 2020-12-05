الجزيري افضل لاعب في مباراة المقاولون وارتا سولار بالكونفدرالية

حصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، جائزة أفضل لاعب خلال مباراة ذئاب الجبل وأرتا سولار الجيبوتي ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز المقاولون العرب على أرتا سولار بتسعة أهداف مقابل هدف، وكان قد تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف، بجيبوتي. سجل الجزيري هدفين خلال المباراةوصنع آخر، ليتم أختياره اللاعب الأفضل في المباراة.
حقق المقاولون العرب النتيجة الأكبر له في البطولات الأفريقية، بعدما كسر رقمه الأفريقي السابق بالبطولات الأفريقية بفوزه على فريق هوريسد الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب، في بطولة كأس الكئوس "الكونفدرالية"، عام١٩٨٨٤، وخسر مباراة الإياب بهدفين نظيفين.
كما حقق النتيجة الأكبر للأندية المصرية في الكونفدرالية بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.
ويأتي خلفهم الزمالك الذي فاز على القطن التشادي بنتيجة سباعية نظيفة، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسخة عام 2018.
ويواجه المقاولون العرب النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية بعد فوزه على أرتا سولار.
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