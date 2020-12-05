أولمبياكوس اليوناني يعلن غياب احمد حسن كوكا حتي نهاية 2020

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني رسمياً عن غياب الدولي أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق ومنتخب مصر حتى نهاية العام الجاري.

وقال النادي اليوناني في بيانه الرسمي، بأن لاعبي أولمبياكوس، كوكا وبرونو فيليب سيغيبان عن مباريات الفريق

والتدريبات بسبب وجود مضاعفات حدثت للثنائي آثر إصابتهما بفيروس كورونا

وأكد النادي، أن حالة الثنائي جيدة جدًا، لكن سيتم ابعادهما لأسباب احترازية، وسيتم مراقبتهم من قبل

الطاقم الطبي بالنادي وسيخضعون لفحوصات خاصة، ومن المتوقع عودتهما في بداية العام المقبل.

كان كوكا تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع منتخب مصر، أمام توجو، بعد الوصول إلى مطار القاهرة عقب المباراة الثانية، وإجراء مسحة طبية للبعثة بالكامل، تبين إصابة كوكا بـ كورونا.