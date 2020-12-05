تصفيات كأس العالم 2022 | قطر تبتعد عن سلطنة عمان بفضل خماسية في بنجلادش

ابتعد منتخب قطر عن منتخب سلطنة عمان بفارق 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس امم اسيا 2023، بفضل الفوز العريض الذي حققه فريق العنابي على ضيفه بنجلادش في الجولة الثامنة، مساء اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.

وتم تقديم موعد مباراة قطر وبنجلادش من الجولة الثامنة إلى مطلع الشهر الجاري، حيث كان مقررًا لها في بداية صيف 2021، وذلك بسبب انشغال منتخب قطر بالمشاركة في نفس التوقيت ببطولة كوبا أميركا 2021.

وسجل منتخب قطر الهدف الأول عن طريق عبد العزيز حاتم في الدقيقة التاسعة، وأضاف نجم نادي السد “أكرم عفيف” الهدف الثاني في الدقيقة 33، واستطاع هداف امم اسيا 2019 “المعز علي” تسجيل ثنائية بين الدقيقتين 72 و78، وعاد أكرم عفيف ليسجل هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وعزز المنتخب القطري تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 عن منتخب سلطنة عمان صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة من 5 مباريات، في حين تجمد رصيد المنتخب البنغالي عند نقطة يتيمة من 5 مباريات في ذيل المجموعة.

وفرض العنابي هيمنته المطلقة على مجريات لقاء اليوم أمام بنجلادش، وسجل هدفاً مبكراُ عبر عبد العزيز حاتم من تسديدة قوية غير المدافع اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة التاسعة.

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وأهدر المنتخب القطري العديد من الفرص السهلة أمام المرمى البنغالي، قبل أن يسجل أكرم عفيف هدفًا ثانيًا من تسديدة بعيدة في الدقيقة 33.

وتواصلت الأفضلية للقطريين في الشوط الثاني، ليسجل المعز علي من ركلة جزاء انتزعها البديل مؤيد حسن في الدقيقة 72، قبل أن يعود المعز ليسجل هدفًا شخصياً ثانيًا في الدقيقة 78.

ورغم الأهداف الأربعة، لم يتراخ القطريون وأضافوا الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع عبر لاعب فياريال السابق أكرم عفيف.

واقيمت المباراة الوحيدة ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وفق برمجة استثنائية بعد موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على خوضها خارج نوافذ الفيفا.

وسيكون بمقدور المنتخب القطري حسب تلك البرمجة المشاركة في بطولة كوبا أميركا التي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو من العام المقبل دون مشاكل.

وسيسجل منتخب قطر ظهوره الأول في مسابقة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والتي ستقام خلال الفترة ما بين 10 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس المقبلين.