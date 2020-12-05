الامارات | منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، جانباً من منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2020 والخاص بفئة الحقايق، وذلك في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة.

كما شهد السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع غفير من محبي سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية، وأعرب ملاك الهجن عن شكرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن.

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