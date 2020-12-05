الامارات | «الغولف في دبي» تعلن بطل النسخة الأولى اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغولف في دبي» تعلن بطل النسخة الأولى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب بطولة «الغولف في دبي»، عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، تتويج بطل النسخة الأولى من البطولة التي استهلت منذ الأربعاء الماضي على ملعب «النار» في عقارات جميرا في دبي، بدعم من «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز بلغ 1.2 مليون دولار، وتعد الجولة ما قبل الختامية في موسم «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، وشهدت منافسة 107 من نخبة لاعبي الغولف العالمي.
وأقيمت أمس، منافسات اليوم الثالث، التي عرف من خلالها البريطاني اندي سوليفان كيفية تعزيز صدارته الترتيب العام بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين تحت المعدل عن مواطنه مات واليس، وليواصل لاعبو الغولف البريطاني تألقهم بحلول روز فيشير في المركز الثالث، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل.
واحتاج سوليفان لإنهاء مسلك اليوم الثالث لملعب «النار» المكون من 18 حفرة إلى 68 ضربة، ما أهله لحصد أربع ضربات جديدة تحت المعدل أضافها إلى رصيد 17 ضربة التي حققها على مدار اليومين الأول والثاني، والحفاظ على المركز الأول.
بدوره، قدم البريطاني واليس أداءً لافتاً، منهياً المسلك بـ67 ضربة، كانت كفيلة بحصد خمس ضربات جديدة تحت المعدل، والتقدم إلى المركز الثاني بإجمالي 19 ضربة.
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