الامارات | «بيدرو العين» و«رمادي عجمان» في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيدرو العين» و«رمادي عجمان» في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد استاد هزاع بن زايد في الساعة الـ16:45 من عصر اليوم مواجهة قوية متوقعة بين العين وضيفه عجمان، في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في لقاء يأتي في توقيت حرج بالنسبة لمدربي الفريقين: البرتغالي بيدرو إيمانويل، والمصري أيمن الرمادي، إذ إن مقصلة الإقالة تهددهما منذ فترة بسبب نتائج دوري الخليج العربي.

وسيكون المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مطالباً بالفوز، خصوصاً أن الخسارة تعني خروج الفريق من المسابقة المحلية الثانية في أقل من شهر واحد، بعد أن ودع، مطلع نوفمبر الماضي، مسابقة كأس الخليج العربي من الدور الأول أيضاً.

وفي المقابل، لا بديل أمام المدرب المصري، أيمن الرمادي هو الآخر، سوى الحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، إذا أراد أن يحافظ على منصبه في قيادة الفريق، إذ إن «البرتقالي» لم يحقق الفوز في بطولة دوري الخليج العربي بعد مرور ثماني جولات.

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