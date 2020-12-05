شكرا لقرائتكم خبر عن من يحمل الكأس غدًا؟.. الأهلى يتطلع لـ«الثلاثية» و«الجيش» يبحث عن أول ألقابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره، طلائع الجيش، في نهائى كأس مصر، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب استاد برج العرب.

يدخل الفريقان مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، فالأهلى يخوض المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بالبطولة الإفريقية متفوقا على غريمه التقليدى الزمالك، ويأمل في حصد اللقب الثانى خلال شهر نوفمبر ليضيف البطولة الثالثة له الموسم الحالى بعد الفوز ببطولة الدورى لينافس بقوة على لقب الأكثر تتويجا بالألقاب على مستوى العالم، وفى المقابل يسعى طلائع الجيش للفوز بالبطولة وسطر اسمه في سجلات الأبطال بحصد أول ألقابه. أهمية المباراة وسخونتها لن تكون داخل المستطيل الأخضر فقط بل ستكون هناك مواجهة خارج الخطوط وسيكون لها الدور الأكبر في توجيه اللقب، حيث يأمل موسيمانى في تخليد اسمه بحصد بطولة الدورى والكأس والبطولة الإفريقية ويبقى أمامه فرصة لرفع غلته من الألقاب إلى خمسة بالتتويج بلقب السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، وفى المقابل يأمل طارق العشرى في الفوز بالكأس الثالثة في تاريخه التدريبى بعد التتويج بلقبين مع حرس الحدود. ويمثل العشرى عقدة للأهلى بعد إقصائه مرتين من الكأس موسمين أثناء قيادته حرس الحدود على التوالى إحداهما في ثمن النهائى والثانية في النهائى.

تحضيرات الأهلى بدأت عقب الفوز على الاتحاد السكندرى في نصف النهائى وذلك بهدف التركيز والحفاظ على اللاعبين من شبح كورونا الذي تحول إلى صداع في رأس الجهاز الفنى، بعدما طال عددا من اللاعبين، وكانت المخاوف من أن ينتقل إلى العناصر المؤثرة بالفريق. وركز المدير الفنى خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة بجانب تحفيظ اللاعبين كيفية الضغط على الخصم لضرب التكتل الدفاعى لزيارة الشباك مبكرا، ليكون ذلك دافعا للاعبين للسيطرة على مجريات الأمور داخل الملعب. يراهن المدير الفنى للأحمر على عدد من أصحاب الخبرة يأتى على رأسهم المتألق الحارس الدولى محمد الشناوى، الذي يقدم مستويات عالية وأصبح وجودة صمام أمان للفريق ومصدر ثقة للجهاز الفنى، بجانب حسين الشحات هداف الأهلى في دورى أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف، والذى سيكون أحد أبرز أسلحة موسيمانى الهجومية، فضلا عن «أفشه» الذي تحول إلى تاجر السعادة للجماهير الحمراء بعدما سجل في مرمى الزمالك والاتحاد وقاد الفريق للفوز. وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى «أفشة» ومحمود كهربا ومروان محسن. على الجانب الآخر، يسعى طلائع الجيش للفوز بأول ألقابه بعد نجاحه في الإطاحة بالزمالك.

استعد الطلائع للمباراة بمعسكر مبكر عقب الفوز على الزمالك في نصف نهائى كأس مصر، وركز العشرى المدير الفنى على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، كما كثف المدرب من جلساته مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب وتحفيزهم على مواصلة إسقاط الكبار والتتويج باللقب، وينتظر أن يخوض الجيش المباراة بنفس تشكيل مواجهة الزمالك.