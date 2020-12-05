شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: الأهلي يمكن أن يخسر كأس مصر في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، تحذيرًا شديدًا للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وقال هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «يجب على النادي الأهلي التركيز بشكل شديد قبل المباراة المرتقبة قبل اللقاء وعدم الاستهتار».

وتابع: «أحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام طلائع الجيش ويجب على اللاعبين أخذ المباراة على محمل الجد والتخلص من فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الوقت الجاري».

وأوضح: «أداء الأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا كان معقد بسبب التحفظ الدفاعي».